A Cúpula de Mídia e Think Tanks do Sul Global, um dos maiores eventos mundiais de comunicação, começou na manhã desta segunda-feira, no Grand Hyatt Hotel, em São Paulo. O diretor de Mercado Nacional Carlos Namur está representando O POVO na cúpula, que é realizada nos dias 11 e 12 de novembro.

O fórum aborda o tema “Desenvolvimento e revitalização: uma nova jornada para o Sul Global”. A abertura foi realizada por Fu Hua, presidente da Xinhua, que destacou a liderança de Xi Jinping na expansão da economia do Sul Global e a importância das mídias para amplificar essa voz coletiva.

Cúpula de Mídia e Think Tanks do Sul Global: liderança chinesa e cooperação global

Em seu discurso, Fu Hua enfatizou a segurança e a justiça como valores essenciais para a paz mundial e a modernização dos países do Sul Global, apontando o BRICS e a iniciativa Cinturão e Rota como pilares para o desenvolvimento e cooperação cultural.

De acordo com Carlos Namur, Fu Hua também afirmou que a Xinhua trabalha para produzir conteúdo de alta qualidade que integrará um relatório sobre a modernização chinesa e o Sul Global. Em suas palavras de encerramento, usou o ditado “a amizade é como o vinho, melhora com o tempo”, simbolizando a importância das parcerias entre os países.

Hu Heping, do Comitê Central do Partido Comunista da China, leu uma mensagem do presidente Xi Jinping, destacando o compromisso da China em colaborar para um futuro compartilhado e uma ordem internacional mais justa, especialmente relevante em tempos de grandes mudanças globais.

Cúpula de Mídia e Think Tanks do Sul Global: mensagem do presidente Lula e parcerias com o Brasil

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem lida por Fábio Manzini, na qual enalteceu a importância do conceito de Sul Global, associando-o a temas como energias limpas, combate à fome e qualidade de vida.

Lula também reforçou o papel do Brasil no G20 e comemorou os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, segundo Namur.

Cúpula de Mídia e Think Tanks do Sul Global: EBC e fortalecimento da mídia do sul global

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, apontou o evento como uma oportunidade para fortalecer parcerias que garantam acesso à informação e combatam a desinformação.

O Fórum conta com cerca de 350 participantes de 170 organizações de mídia, think tanks e instituições de 70 países.

Cúpula de Mídia e Think Tanks do Sul Global: participações internacionais reforçam compromisso global

Outros líderes globais e representantes de diversas instituições, como o Banco de Comunicações da China e a Agência de Notícias TASS da Rússia, abordaram a importância do multilateralismo e das parcerias para enfrentar desafios como a crise econômica global.

Além disso, o diretor de Mercado Nacional, representante do O POVO, também destacou que no fim da tarde foi publicada a “Declaração de São Paulo”, dando ênfase na modernização e na busca por paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável para os países do Sul Global.

O evento segue até esta terça-feira, dia 12 de novembro, promovendo debates sobre o papel da mídia na construção de uma cooperação global mais equitativa.