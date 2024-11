Morre no Rio de Janeiro, aos 66 anos, a jornalista cearense Giovanna Sampaio

Foto: reprodução redes sociais Jornalista Giovanna Sampaio era casada há 34 anos com o também jornalista Paulo Ernesto Serpa

Morreu neste domingo, 10, aos 66 anos, a jornalista cearense Giovanna Sampaio, ex-editora do jornal Diário do Nordeste. Ela estava há cerca de uma semana no município de Armação de Búzios, na região do Lagos, no estado do Rio de Janeiro, visitando a filha Carol e a neta Lis, quando entrou num quadro de embolia pulmonar. Giovanna teve um agravamento e foi atendida de urgência no Hospital Municipal Dr Rodolpho Perissé (HMRP). Na unidade, sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.

Giovanna Cabral Sampaio era casada há 34 anos com o também jornalista Paulo Ernesto Serpa. Ele contou ao O POVO que, em Búzios, a família já havia solicitado a transferência dela para outra unidade de saúde, o Hospital Casa Evangélico, na capital fluminense - distante 166 quilômetros. A ambulância deveria chegar em Búzios à meia-noite desse domingo, mas a jornalista teria falecido minutos antes do horário previsto. "É um momento difícil, mas estou buscando o amparo de Deus sempre", disse Paulo Ernesto. Giovanna deveria voltar hoje para Fortaleza, do período de visita à família da filha.

A família está providenciando o traslado do corpo do Rio de Janeiro para Fortaleza, onde serão realizados velório e sepultamento. As informações sobre horários e local serão divulgados posteriormente. No Diário do Nordeste, Giovanna Sampaio trabalhou como repórter e editora de economia e de suplementos especiais, como o caderno Viva, e como assessora de imprensa. Foi ganhadora de vários prêmios jornalísticos. Atualmente, produzia peças artesanais autorais. Ela era mãe de Carol, 44, Rafael, 40, e Pedro Ernesto, 32, e avó de Lis (que mora em Búzios), Ravi e Tom (que moram em São Luís).