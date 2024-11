MP investiga suspeita de nomeação de servidores fantasmas na Câmara de Juazeiro

Foto: Divulgação / MPCE Operação do MPCE, em Juazeiro do Norte, investiga suspeita de nomeação de servidores fantasmas na Câmara de vereadores

Operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), na manhã desta quarta-feira, 13, apura suspeitas de nomeação de "servidores fantasmas" na Câmara de vereadores de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Foram alvos da operação uma servidora e dois ex-servidores da Casa.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, em uma empresa e na própria Câmara Municipal, com apreensão de celulares, equipamentos eletrônicos e documentos. Nenhum vereador foi alvo da operação desta semana.

Além disso, o MP informou que nenhum dos investigados recebeu ordem de afastamento das funções, já que dois deles pediram exoneração, após pedido de informações feitos pelo próprio Ministério Público.

A Operação intitulada "Exspiravit" parte da 15ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte e conta com o apoio da Polícia Civil. As autoridades investigam indícios de peculato na Casa Legislativa da Cidade.