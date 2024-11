Lenda do boxe, Mike Tyson volta aos ringues para enfrentar youtuber Jake Paul

Foto: Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Mike Tyson voltou aos ringues para enfrentar Jake Paul

Ao menos por uma noite, a capital mundial da luta será Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Isso porque na sexta-feira, 15, o lendário boxeador Mike Tyson, um dos maiores nomes da hixtória do boxe, enfrenta o youtuber americano Jake Paul.

O momento chama atenção dos amantes das artes marciais. Muito disso pela oportunidade da nova geração de acompanhar Tyson, hoje aos 58 anos, no ringue. O próprio, durante treino de preparação, afirmou que o evento será uma oportunidade de mostrar aos seus filhos quem ele é.

"Família é tudo. Para meus filhos, eu sou normal, mas na sexta, eles vão descobrir que seu pai é muito especial. Eles vão perceber que é melhor não falarem muita besteira para mim", disse o puglista, que se aposentou em 2005.

Mike Tyson foi um dos maiores nomes da história do boxe. Entre 1985 e 1989, ele praticamente varreu a categoria dos pesos-pesados, nocauteando nomes como Trever Berbick, Larry Holmes, Michael Spinks e Frank Bruno. A primeira derrota, para Buster Douglas em 1990, é uma das maiores zebras da história da nobre arte.

Entre 1995 e 1996, duas derrotas para Evander Holyfield entraram para a história. Na primeira, Iron Mike perdeu o título após ser nocauteado. Na segunda, foi desqualificado por morder a orelha do rival. O cartel de boxeador do norte-americano tem 50 vitórias e 6 derrotas.

Do outro lado, todavia, a confiança também prevalece. Paul possui experiência no ramo e já derrotou o brasileiro Anderson Silva, na temporada de 2022. Vale ressaltar que tratou-se de uma luta de boxe, enquanto o Spider é especialista em MMA.

"Eu sonhei com isso, manifestei isso, e será o início do que tem sido uma carreira de 12 anos para mim em entretenimento, atuação, trabalho e todas as coisas que fiz agora no boxe, este é finalmente meu momento e minha hora de brilhar e vou mostrar ao mundo quem eu sou, pontou Jake Paul, de 27 anos.

Paul fez 11 lutas sancionadas como oficiais na carreira de boxeador. Foram 10 vitórias e 1 derrota — para Tommy Paul, boxer-celebridade conhecido por ser meio-irmão do ex-campeão mundial Tyson Fury. O youtuber venceu ainda lutadores de MMA como Nate Diaz, Tyron Woodley e Ben Askrem

Opinião do mundo da luta

Entretanto, o embate entre os dois tem gerado opiniões controversas entre especialistas. O Esportes O POVO conversou com dois: Wilson Baldini e Mateus Machado, da Revista Tatame.

Na visão de Baldini, a disputa entre os dois não é favorável, principalmente pelo risco de Tyson leve a a luta a sério. "O Jake Paul nunca enfrentou alguém como o Tyson, né? Então, se a luta for realmente séria, isso deixa a gente preocupado. Porque, além de prejudicar os próprios lutadores, pode acabar afetando o boxe como um todo, o que seria ainda pior".

"E se for uma luta de verdade, vale lembrar que, há quatro anos, contra o Roy Jones, Tyson se comportou bem para um cara de (então) 54 anos, mas vale destacar que ali foi apenas uma exibição", completou.

Já para Machado, o retorno de Tyson é uma chance de quem não o acompanhou no auge vê-lo em atuação. "Apesar das ressalvas, ter uma lenda como Mike Tyson retornando ao ringue é espetacular, principalmente para as novas gerações que não tiveram a oportunidade de vê-lo em ação em seu melhor momento. E enfrentar um influenciador como Jake Paul é a combinação perfeita".

"Jake, com milhões de seguidores em suas redes sociais, atrai justamente os mais jovens para acompanhar a luta e, ao mesmo tempo, traz a visibilidade que o esporte precisa para aqueles que não têm o costume de assistir o boxe. Seja por curiosidade ou nostalgia, o fato é que o mundo da luta vai parar para assistir o confronto", disse.

Card contará com Whinderson Nunes

Além do confronto entre Tyson e Paul, o card principal no Texas terá o brasileiro e, também youtuber, Whinderson Nunes, que enfrenta o indiano Neeraj Goyat, pelo peso-super-médio.

Outros dois confrontos que tendem roubar a cena são a disputa pelo cinturão do peso-super-médio feminino, entre Shadasia Green (EUA) e Melinda Watpool (CAN), e do cinturão mundial do peso-meio-médio, entre o campeão Mario Barrios (EUA) e o desafiante Abel Ramos (EUA).

Card de lutas

Card preliminar (19h30min):

Peso-super-médio: Shadasia Green x Melinda Watpool

Peso-leve: Lucas Bahdi x Corey Marksman

Peso-pena: Bruce Carrington x Dana Coolwell

Card principal (22 horas):

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes





Informações gerais

Local: Arilington, Texas, Estados Unidos

Data: 15/11/2024

Horário: 19h30min (preliminar) / 22 horas (principal)

Transmissão: Netflix