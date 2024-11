CGD investiga tenentes da PMCE por estupro e compra de votos nas eleições

Foto: Aurélio Alves Foto de apoio ilustrativo (fachada da CGD). Crimes apurados ocorreram em Juazeiro do Norte e Campos Sales

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) determinou a apuração de condutas ilícitas associadas a dois tenentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Segundo publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) da quarta-feira, 13, um deles é investigado por estupro e violência doméstica contra a própria afilhada, e o outro é suspeito de compra de votos nas eleições.

Os policiais devem passar por conselhos de justificação, processos que julgam a incapacidade de um militar para permanecer na ativa, ocasião em que é dada a oportunidade de apresentação de justificativa.

Conforme o DOE, um dos tenentes apontados é investigado por estupro de vulnerável e violência doméstica contra a afilhada, que tinha 15 anos na época do crime. Os fatos “supostamente se iniciaram” em 25 de dezembro de 2015 no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, conforme DOE.

Já o segundo agente foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), junto de outras seis pessoas, “após denúncias que indicavam compra de votos e intimidação de moradores” no distrito de Carmelópolis, no município de Campos Sales, em 4 de outubro de 2024.