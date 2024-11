A alimentação mais natural

Diversas religiões, culturas, tradições e até movimentos sociais apresentam preocupação com alimentação e influenciam a práticas de dietas como fonte de saúde e de autocuidado. Na Índia, por exemplo, existe um sistema tradicional de medicina, com mais de 5.000 anos de história, chamado Ayurveda, onde à alimentação se baseia no equilíbrio entre corpo,

mente e espírito.

Os seus princípios incluem a valorização de alimentos sazonais e locais, uma dieta que varia conforme as estações, o consumo de alimentos integrais — sem produtos processados —, além de uma dieta que busca o equilíbrio de sabores.

"Quanto mais natural e diversificada for a alimentação vegetal, mais saudável será. É preciso atentar para o volume da refeição, procurar sempre compor as refeições com os diversos grupos alimentares, consumir sementes, diversificar as receitas", aconselha a nutricionista Thaís Almeida.

A nutricionista lembra que cada pessoa tem necessidades diferentes de acordo com a idade, estilo de vida, atividade física e saúde. "O que funciona para um, pode não ser o ideal para outro", conclui.