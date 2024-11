Atentado em Brasília

Foto: o povo Capa

Explosões nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, puseram mais uma vez em xeque a segurança do principal centro de poder do País. Os estrondos foram na Praça dos Três Poderes e dentro de um carro num estacionamento próximo ao anexo IV da Câmara dos Deputados. O catarinense Francisco Wanderley Luiz, 59, morreu durante as explosões. Conhecido como "Tiu França", ele é o dono do carro que explodiu com os artefatos acionados e foi candidato pelo PL em 2020 ao cargo de vereador. Os detalhes e repercussões do caso foram destaque da edição do O POVO de quinta-feira, 14.