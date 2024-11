Delegado detido após chamar PM de "vagabundo"

Um delegado de folga foi preso por desacato à autoridade no restaurante Carneiro do Ordones, no bairro Varjota, na madrugada de sábado, 16. Igor Vasconcelos Fernandes foi levado ao 2º Distrito Policial por xingar o subtenente da Polícia Militar que atendeu a ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, o delegado estava "com arma de fogo fazendo ameaças aos clientes". Além de chamar o subtenente de "frouxo e vagabundo", o homem resistiu à abordagem e repetiu a frase: "Eu sou delegado de Polícia".