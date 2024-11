Foi preso poucas horas depois do crime homem suspeito de envolvimento no assalto que resultou na morte do taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, de 50 anos, na tarde de sexta-feira, 15, no Parque Araxá, em Fortaleza.

Levi Oliveira Carneiro, 20 anos, foi preso em flagrante, no bairro Praia do Futuro, com o carro usado no latrocínio. Houve pelo menos quatro envolvidos. Câmeras flagraram tanto a abordagem feita pelos criminosos quanto a fuga deles.