Três pessoas morrem vítimas de afogamento na Região Metropolitana de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Imagem de apoio ilustrativo. Os casos aconteceram nos municípios de Caucaia, Aquiraz e São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza

Entre sexta-feira, 15, e sábado, 16, três pessoas morreram vítimas de afogamento na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas são um turista de São Paulo, um jovem que estava com amigos da igreja e um homem que tentou salvar uma adolescente.

Jovem morre afogado em Praia do Pecém

O jovem Lukas Souza, 30, estava com amigos da igreja, quando se afogou na Praia do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O caso aconteceu na tarde deste sábado, 16. A igreja evangélica Sara Nossa Terra, a qual a vítima fazia parte, divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do jovem.

“Sua dedicação, alegria e amor à obra de Deus deixaram um legado que jamais será esquecido. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando ao Senhor que conforte os corações e conceda força para enfrentar esta perda irreparável”, diz a nota.

Turista de SP morre em praia de Aquiraz

Na manhã dessa sexta-feira, 15, um turista de São Paulo morreu na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz, a 29,7 km de Fortaleza. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), uma guarnição de salvamento aquático foi acionada por volta das 10h55min.

Quando a equipe chegou ao local, o homem já havia sido retirado da água em parada cardiorrespiratória. A vítima estava recebendo os primeiros socorros de guarda-vidas que atuam em um empreendimento privado. Os bombeiros assumiram o atendimento e passaram a fazer manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Homem morre após tentar salvar adolescente em Caucaia

Outro caso de afogamento foi registrado na tarde dessa sexta-feira, 15, onde um homem faleceu após tentar salvar uma jovem na Praia do Icaraí, no município de Caucaia.



De acordo com os bombeiros, a equipe de guarda-vidas foi acionada por volta das 14h16 para atender a um afogamento em andamento próximo ao primeiro espigão.

No local, os bombeiros resgataram uma jovem de 15 anos que se encontrava junto às pedras, apresentando sinais de afogamento grau 1 e escoriações nos braços e pernas. A vítima recebeu oxigênio suplementar e foi conduzida ao Hospital Municipal de Caucaia pela equipe do Samu.

Segundo informações colhidas no local pelos bombeiros, um homem havia tentado ajudar no resgate da jovem, mas acabou se afogando e desaparecendo no mar.

Buscas com moto aquática e mergulhadores foram iniciadas, porém, a ação foi interrompida ao anoitecer devido à perda de visibilidade. Por volta das 19h30min, um corpo do sexo masculino emergiu no mesmo local da ocorrência e foi retirado por banhistas, que o deixaram aos cuidados da Polícia Militar.

Em nota ao O POVO, o Corpo de Bombeiros lamenta o ocorrido e "reforça a importância de seguir as orientações de segurança nas praias, como nadar em locais próximos aos postos de guarda-vidas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar e respeitar as sinalizações de perigo", finaliza a pasta.