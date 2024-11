'Ainda Estou Aqui' passa marca de 1 milhão de espectadores

Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação "Ainda Estou Aqui" é inspirado no livro de mesmo nome com autoria de Marcelo Rubens Paiva

Filme mais recente de Walter Salles, Ainda Estou Aqui atingiu uma marca importante no último final de semana. Segundo os dados da Comscore, o longa já levou 1,06 milhão de pessoas às salas de cinema.

Ainda de acordo com a empresa, que compila e divulga dados de bilheteria do mundo todo, a produção estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello, além de Fernanda Montenegro, foi a segunda maior bilheteria do período entre 14 e 17 de novembro. Com uma arrecadação de R$ 11,07 milhões no final de semana, Ainda Estou Aqui ficou atrás apenas da grande estreia da semana, Gladiador 2, que registrou R$ 17,36 milhões. O terceiro colocado foi Operação Natal, que arrecadou R$ 4,95 milhões.

Ainda Estou Aqui estreou em 7 de novembro, derrubando Venom: A Última Rodada e assumindo a liderança da bilheteria naquele final de semana. Até o momento, o filme já arrecadou R$ 23,5 milhões no Brasil.

DITADURA

Baseado no livro de mesmo nome do escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva (1929-2018), o filme conta a história da mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929-1971), durante a ditadura militar.

Ainda Estou Aqui foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar e, depois de conquistar o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, é um dos favoritos para levar a estatueta de melhor filme em língua estrangeira na premiação máxima de Hollywood.