Patriciana Rodrigues vence

A presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, Patriciana Rodrigues, foi a vencedora da edição 2024 do Prêmio Equilibrista. Criado pelo Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças (Ibef), a premiação tem como objetivo reconhecer e homenagear executivos que se destacam por suas contribuições no desenvolvimento econômico e financeiro de suas organizações.Também foram homenageadas: Luciane Sallas, diretora-executiva da M Dias Branco, como a Executivo de Finanças do Ano, e a Solar Coca Cola, na categoria Empresa Padrão.