Carlo Acutis: jovem ‘padroeiro da Internet’ será canonizado em 2025

Foto: Divulgação/carloacutis.com Carlo Acutis: jovem será canonizado em abril de 2025

O jovem Carlo Acutis, que morreu em 2006, aos 15 anos, será canonizado em abril de 2025, segundo anúncio feito pelo papa Francisco nesta quarta-feira, 20. Além de Acutis, o italiano Pier Giorgio Frassati também já tem a sua data de canonização para o mesmo ano.

Chamado popularmente de “padroeiro da Internet” e “influenciador de Deus”, o adolescente foi responsável por apresentar milagres eucarísticos, catalogados em um site. A produção foi desenvolvida antes de morrer de leucemia.

Acutis foi beatificado em 10 de outubro de 2020 em Assis, na Itália. É nessa cidade que seu corpo pode ser encontrado para veneração, no Santuário do Despojamento, localizado na Igreja Santa Maria Maggiore.

A canonização do “primeiro beato de calça jeans e tênis” está programada para o Jubileu dos Adolescentes, entre os dias 25 e 27 de abril de 2025.

Carlo Acutis: conheça o ‘padroeiro da Internet’



“Estar sempre perto de Jesus: esse é o meu projeto de vida”, costumava afirmar Carlo Acutis. O jovem foi o primeiro millenial a ser beatificado pela Igreja Católica.

Nascido em Londres, na Inglaterra, Acutis cresceu em Milão, na Itália, e se tornou frequentador assíduo da paróquia de sua cidade. A frase atribuída à sua autoria foi dita para a mãe, aos 7 anos de idade, após a sua primeira comunhão.

De acordo com a Catholic News Agency, o adolescente, ao lado de sua família, passou dois anos e meio montando uma exposição de milagres eucarísticos.

Seguindo um diagnóstico de leucemia, Acutis não resistiu e morreu aos 15 anos. Antes, afirmou para a mãe: “Ofereço todo o meu sofrimento ao Senhor pelo papa e pela Igreja para não ir para o purgatório, mas ir direto para o Céu.”

Altar com vestes, cabelo e parte do corpo de beato Carlo Acutis é inaugurado em capela no Mato Grosso do Sul | CONFIRA

Milagre de Carlo Acutis no Brasil



Um dos milagres confirmados de Carlo Acutis aconteceu em 2010, anos após a sua morte, em uma paróquia de Campo Grande (Mato Grosso do Sul), no Brasil.

Na época, um avô, desesperado pelo diagnóstico de uma doença congênita rara no neto, chamada pâncreas anular, levou o pequeno para uma missa celebrada na Paróquia São Sebastião. No espaço, o padre Marcelo Tenório apresentou um pedaço da roupa de Acutis e pediu que os fiéis desejassem um milagre.

O menino estendeu os braços, tocou o pano e pediu para “parar de vomitar”. “Ele passava dos 2 anos e pesava 9kg. Internações teve várias, porque vomitava e aspirava'', revelou a avó, Solange Lins Vianna, ao portal Uol.

Notando a melhoria do neto, a família decidiu repetir o exame e percebeu que a lesão havia sumido.

Carlo Acutis: veja oração para canonização do beato

Ó Deus, nosso Pai,

Obrigado por nos teres dado Carlo,

modelo de vida para os jovens, e mensagem

de amor para todos. Tu fizeste com que

se apaixonasse pelo teu Filho Jesus, fazendo

da Eucaristia a sua “rodovia para o Céu”.

Tu lhe deste Maria, como mãe amadíssima,

e fizeste dele com o Rosário um cantor

da sua ternura. Aceita a sua oração por nós.

Olha especialmente para os pobres,

que ele amou e socorreu.

(Concede também a mim, pela sua intercessão,

a graça de que eu preciso…)

E torna plena a nossa alegria,

colocando Carlo entre os santos

da tua igreja universal, para que o seu sorriso

resplandeça ainda para nós

para a glória do teu nome.

Amém