EDR lança livro infantojuvenil 'Onde mora o beija-flor' no Espaço O POVO

Foto: Aurélio Alves LIA Leite e Aline Bussons no lançamento do livro

A Edições Demócrito Rocha (EDR) realizou, nesta quinta-feira, 21, o lançamento do livro "Onde Mora o Beija-Flor", de Aline Bussons. O evento aconteceu no Espaço O POVO de Cultura & Arte e reuniu familiares, artistas, autores e crianças para uma noite de diálogo, música e contação de histórias. Ao narrar a história de uma menina que decide descobrir onde mora um beija-flor, o livro infantojuvenil acompanha uma viagem pela interioridade da criança e suas relações com o mundo exterior.

A noite de lançamento marcou o retorno de Aline à EDR. Em 2011, a autora estreou na editora com “Uma Baleia Muito Esperta" e, desde então, publicou outras duas obras pela editora.

Para Lia Leite, gerente editorial das Edições Demócrito Rocha (EDR), o lançamento da autora está diretamente ligado ao pilar da fundação de difundir a educação. “A Aline tem um trabalho profundo com a educação e com a literatura infantil. Ela é uma pesquisadora que tem um compromisso com o lúdico e com a arte enquanto resistência”, afirma Lia.

A gerente destaca ainda a abordagem da obra em relação às competências socioemocionais. “A narrativa busca contemplar as competências socioemocionais, uma disciplina tão importante nos dias de hoje. Tenho certeza de que ajudará o público infantojuvenil a debater e questionar essas capacidades”, projeta.

É dentro dessa perspectiva socioemocional que o livro vem para inspirar crianças dentro e fora das salas de aula. Para a professora Natália Golignac, o lançamento da obra é relevante por ampliar o leque de possibilidades para o público infantil. “A literatura tem essa magia de levar as crianças para o mundo irreal, permitindo-lhes construir suas próprias narrativas. Nesta noite, contamos com música, contação de histórias, e tudo isso é muito rico para uma criança”, afirma a arte-educadora.

Em um cenário em que os índices de leitura vêm caindo entre o público infantojuvenil, Natália afirma acreditar na existência de diferentes formas de leitura. “Existem outros tipos de interpretações, outras possibilidades de se ler o mundo. E é importantíssimo estarmos aqui hoje, celebrando o lançamento e a autora, mas também promovendo uma noite de encontros”, pontua a pedagoga, que participou do lançamento realizando a contação da história da obra publicada.



SERVIÇO

Livro "Onde mora o beija-flor"

Autora: Aline Bussons

Preço: R$ 35

Onde comprar: Edições Demócrito Rocha (avenida Aguanambi, 282-2 - José Bonifácio) e no site www.livrariaedr.org.br