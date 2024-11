Fortaleza inaugura 10 novas Escolas Areninhas com funcionamento previsto para 2025

Foto: Samuel Setubal PREFEITURA prevê início de funcionamento em janeiro de 2025

Um pacote de dez novas Escolas Areninhas foi entregue na manhã desta sexta-feira, 22. As novas unidades estão localizadas nos bairros Mondubim, Conjunto Esperança, Conjunto Ceará, Jardim União, Aeroporto, Benfica, Serrinha e Jangurussu. Conforme a Prefeitura, cerca de 3,4 mil estudantes dos oito bairros serão beneficiados.

Localizadas próximas às Areninhas e às escolas municipais, essas unidades permitem que os jovens combinem práticas esportivas com atividades escolares no contraturno. Segundo a secretária de Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, os dez equipamentos têm previsão para começar a operar em janeiro de 2025.



Na rotina pedagógica, os estudantes reforçam a aprendizagem de Língua Portuguesa, Inglês e Matemática. Cada Escola Areninha atende 320 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, sendo 160 em cada turno.

Para marcar a entrega do Pacote, um evento foi realizado na Escola Areninha Mondubim. Na ocasião, estiveram presentes o prefeito José Sarto, a secretária Dalila Saldanha, além de gestores das chamadas “escolas patrimoniais”, que são as unidades responsáveis pela administração das Escolas Areninhas.

Sarto destacou o impacto dos equipamentos na vida dos jovens e de suas famílias. “O ensino em tempo integral garante proteção alimentar, além de infraestrutura pedagógica e física de alta qualidade. Os alunos entram às 7h e saem no final da tarde, recebendo a melhor proposta pedagógica do Brasil”, disse.

De acordo com a secretária Dalila Saldanha, o investimento oferece aos estudantes não só aprendizado, mas também um desenvolvimento integral.

“O projeto pedagógico inclui cidadania, ensino bilíngue em inglês e a construção de um projeto de vida, permitindo aos alunos traçar um percurso formativo além do ensino fundamental. Também há reforço em português e matemática, um dos principais objetivos para recompor a aprendizagem após o período crítico da pandemia”, destaca.

Os alunos ainda recebem fardamento, kit pedagógico, transporte, monitores, acompanhamento pedagógico e refeições (almoço e lanche).

As obras foram executadas pela Secretaria Municipal da Educação (SME) em parceria com Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf). O investimento foi de mais de R$ 11,5 milhões. Com os novos equipamentos, Fortaleza passa a contar com 23 Escolas Areninhas.

Aliar estudos com a prática esportiva

Jozie Mikaelle Santos Freitas, diretora da EMEIF Jonathan Rocha Alcoforado, escola patrimonial responsável pela Escola Areninha do Mondubim, afirma que todos os seus alunos têm a garantia de ensino no contraturno. “Estudos indicam que o esporte pode ajudar a superar barreiras de aprendizagem e criar um ambiente mais inclusivo”, aponta a gestora.

“Essa Escola Areninha me dá a expectativa de me aprofundar mais nos esportes, além de estudar, né? Ter os dois lados, não esquecendo disso”, comenta Estênio da Silva, 15, aluno do 9° ano da escola Jonathan Rocha Alcoforado.

Pagamento dos precatórios aos professores municipais

Na ocasião, o prefeito José Sarto também comentou sobre o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Sarto declarou que, na próxima semana, estará em Brasília para tratar de questões relacionadas aos precatórios dos professores.

“Estou apenas aguardando a confirmação de uma audiência com o Poder Judiciário para discutir o andamento do processo e garantir que tudo seja resolvido o mais rápido possível. É importante esclarecer que essa questão não depende exclusivamente do prefeito”, disse.

Conforme o gestor, o processo está em sua fase final. “Acredito que, apesar da burocracia existente no sistema brasileiro, vocês poderão receber esses valores no próximo ano”, destacou.

“Já que a educação hoje conta com o ministro Camilo Santana, que ele priorize a educação de fato. Tudo já está resolvido, basta o STJ assinar e o governo pagar”, pontuou.

Em outubro deste ano, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que a Justiça Federal negou apelação da União contra o direito do município de receber a diferença no cálculo do Fundeb. A Prefeitura alegou que os repasses de 2017 a 2020 foram menores e cobra ressarcimento.

A Prefeitura venceu em primeira instância, com um valor de R$ 600 milhões, mas a União ainda poderia recorrer.

O dinheiro que for repassado, com a vitória nas instâncias, precisa ser rateado aos profissionais da educação. O valor pode chegar a R$ 360 milhões. Em Fortaleza, a lei de 2021 define que 80% dos recursos vão para professores que atuaram entre 1998 e 2004, e o restante para a manutenção da educação. O valor destinado a cada profissional será proporcional à carga horária e tempo de serviço.