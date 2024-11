Homem é preso suspeito de sequestrar e abusar sexualmente de criança de 6 anos no Crato

Foto: Via WhatsApp O POVO Nas imagens registradas por câmeras de segurança, o suspeito aparece puxando a criança para dentro de um carro

Um homem de 27 anos foi preso nessa quinta-feira, 21, suspeito de sequestrar uma menina de 6 anos no Crato, na região do Cariri. O crime ocorreu enquanto a criança ia para a casa da avó, no bairro Muriti. Um exame de corpo de delito identificou que a vítima foi abusada sexualmente.

A menina foi raptada quando caminhava na rua. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um carro se aproxima da criança e alguém a puxa pelo braço para dentro do veículo.

Ela foi encontrada cerca de duas horas após a ação, no sítio Popôs, zona rural de Juazeiro do Norte. A menina reconheceu o suspeito na delegacia e confirmou que foi vítima de abuso.

Vítima foi sequestrada no caminho da casa da avó

Um primo do pai da criança viu o momento do sequestro e avisou aos familiares, que então divulgaram imagens da menina nas redes sociais para encontrá-la. Ela foi deixada sozinha em uma rua e encontrada por um morador.

O homem tinha visto a foto da menina na internet e entrou em contato com a família, que foi ao local para resgatá-la.

Em depoimento à Polícia, o pai da criança disse que o sequestro ocorreu quando ela tinha acabado de chegar da escola.

"A mãe pediu para ela ir deixar o celular na casa da avó, que fica perto", afirmou. Ele ainda disse que a menina "só chorava" quando foi localizada sozinha caminhando em uma via pública logo após ser liberada pelo sequestrador.

Suspeito foi preso em Juazeiro do Norte

O suspeito foi preso na avenida Padre Cícero, em Juazeiro, após ter o carro interceptado pela Polícia Militar. O veículo foi monitorado com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao ser abordado pela polícia, homem confirmou que estava no bairro Muriti durante o sequestro, mas negou a autoria do crime. Ele mora em Acopiara, no Centro-Sul, e trabalha como crediarista.

Sob protestos da população, o vendedor foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro e em seguida encaminhado para exames na Perícia Forense. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato.

Atualizada às 12h22min