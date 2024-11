Prefeito de Choró é preso e afastado por 180 dias por supostas fraudes; sucessor está foragido

Foto: Reprodução/Redes sociais Prefeito de Choró, no Ceará, é afastado do cargo por 180 dias

O prefeito do município de Choró, a 168,10 km de Fortaleza, Marcondes Jucá (PT), foi preso e afastado das funções por 180 dias. A determinação segue decisão da Justiça e foi cumprida na operação “Ad Manus”, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 22. Há também um mandado de prisão contra sucessor de Marcondes, o prefeito eleito Bebeto Queiroz (PSB), que está foragido.

Os suspeitos são acusados de praticarem atos ilícitos em contratos de prestação de serviço de abastecimento de veículos da Prefeitura de Choró.

A ocorrência é de iniciativa do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap) e que teve apoio das Polícias Federal e Civil.

Além do prefeito, um servidor da Secretaria de Transporte do município também foi preso e afastado do cargo. O prefeito eleito de Choró também recebeu mandado de prisão expedido pela Justiça, mas está foragido, conforme informações do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Ainda foi determinado pelo Poder Judiciário o encerramento imediato de contratos da Prefeitura com empresas que são alvo da operação. Pelo teor da investigação, os alvos da ação poderão responder por crimes contra a administração pública, peculato, falsidade material e ideológica, e também por corrupção passiva e ativa.

Operação da Polícia

Na operação, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em Choró, além de Canindé, Quixadá e Madalena. Os alvos são vereadores, servidores públicos, ex-secretários municipais e empresários da região.

Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos investigados.

O POVO ligou para o número da Prefeita de Choró disponível no site da gestão, mas as ligações não completaram. A matéria será atualizada quando houver resposta.