Em Quixadá, três suspeitos foram mortos durante confronto com PM

Três suspeitos foram mortos durante um confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) na zona rural de Quixadá, no Ceará. Segundo a PMCE, a ação de sexta-feira, dia 22, resultou na apreensão de armas, drogas e um veículo roubado.

Os três suspeitos foram socorridos após confronto, mas não resistiram aos ferimentos.

A ocorrência foi desencadeada após informações do Serviço de Inteligência do Batalhão de Policiamento do interior indicarem que um grupo de indivíduos suspeitos estaria escondido em uma residência na localidade de Cipó dos Anjos, distrito de Quixadá. Eles estariam envolvidos em crimes como extorsão mediante cárcere privado e homicídios na região de Ibicuitinga.

Conforme a PM, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, iniciando um confronto. Após a contenção da situação, a equipe localizou três indivíduos feridos e apreendeu três armas de fogo: uma pistola calibre .40; um revólver .38; e uma espingarda cartucheira, calibre .32, com numeração suprimida.

Além das armas, os policiais apreenderam 189 gramas de maconha e recuperaram uma motocicleta Honda CG 125, com registro de roubo. Os suspeitos, dois homens e uma mulher, foram socorridos a uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a corporação, outros suspeitos que participaram da ação criminosa conseguiram fugir pelo matagal e seguem sendo procurados.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá, onde o material apreendido foi apresentado, e as investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181.

Esse é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

O sigilo e o anonimato são garantidos.