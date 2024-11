Festival Elos: Liniker canta junto de um público lotado neste domingo

Estrela do domingo no Festival Elos, Liniker nem precisava ter cantado, porque o público carregava na voz os hits da carreira da cantora. Pontualmente às 21 horas, ela dominou o palco montado na Praia de Iracema, que recebeu estimativa de 50 mil pessoas neste último dia da sexta edição do evento.

A expectativa dos presentes foi cumprida pelo talento da cantora, compositora e multiartista paulista de 29 anos. Na abertura da apresentação, ela apostou nos novos sucessos, com singles do disco "Caju", lançado em julho deste ano. O público respondeu cantando junto, potencializando a voz da cantora.

Foi o ponto alto de uma expectativa forte. Localizados na primeira fileira, logo em frente ao palco principal, Ana Ariella, 43, já esperava desde cedo.

"A gente conseguiu pegar a passagem de som da Liniker, foi incrível", diz, ao revelar ter chegado à praia por volta das 15 horas. Junto ao filho, a professora afirma estar "alucinada" para assistir ao show da artista paulista e que aguarda esse momento desde o dia em que a programação do Festival Elos foi divulgada.

Antes de Liniker, a música já dominava a praia ao pôr do sol. O coletivo Samba e Água Fresca, formado pelos cantores Belinho, Dipas, Gabi Nunes e Theresa Raquel, animava com o gênero musical mais democrático e brasileiro: o samba.



"Uma das propostas principais do coletivo é trazer o samba de uma forma democrática e gratuita, e ocupar a Cidade tranquilamente e mais cedo mesmo", comenta Dipas.

Com programação iniciada às 16 horas, o evento contou com a presença intensa de atrações locais, evidenciando a produção artística do Ceará.

Entre os destaques, o coletivo Sound System Comme Inna Di Dance — que se apresentou tanto no sábado quanto na tarde deste domingo —; Pra Quem Gosta é Bom; Bloco Mambembe e Luxo da Aldeia em uma prévia do Carnaval de 2025.

Além disso, o domingo ainda apresentou Mulher Barbada, Camaleoa e Agê (que participaram da apresentação “Bárbara!”). "Aqui é muito bom, é muito boa essa sensação de estar na praia e poder ver show de graça junto com a família, tudo isso com muito alegria e segurança", comenta Erotilde Moreira, 61, que acompanha o evento junto da mãe, Maria Edite, 84, e da amiga portuguesa, Maria João, 51 - que curtiu o evento pela primeira vez na Capital.

Paulo Victor Feitosa, idealizador e diretor do Festival Elos, celebrou a "magnitude" do evento. "A gente sabe da dificuldade de realizar, mas podemos contar com um equipe com várias produtoras da cidade que, de fato, têm se dedicado com muito carinho ao Elos", comemorou.

O produtor comenta sobre a dimensão do Festival de música nessas seis edições, revelando estar emocionado com a lotação na faixa de areia na Praia de Iracema: "O Elos acabou, felizmente, virando um dos grandes festivais de Fortaleza, pois, nesses anos todos, a gente sempre exercitou uma curadoria que dialogasse com a cidade e para a cidade". (Com informações de Líllian Santos, colaborou André Bloc)