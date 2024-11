O Cineteatro São Luiz foi palco, ontem, 25, da cerimônia de abertura do 8º Fórum Nacional de Museus. O evento reuniu diretores de equipamentos culturais, profissionais de museus e pesquisadores da área para acompanhar a mesa "Democracia e Direito à Memória", que marcou o início da programação. Na ocasião, estavam presentes a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela, e a presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Fernanda Castro. O fórum, que segue com programação gratuita até o próximo sábado, 30, contará com painéis temáticos, exposições, minicursos e atividades culturais em diversos equipamentos de Fortaleza. (Sofia Herrero, especial para O POVO)