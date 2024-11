Esquerda volta ao poder no Uruguai com Yamandú Orsi

Foto: MPP / AFP YAMANDU Orsi em encontro com José Mujica

O candidato da centro-esquerda, Yamandú Orsi, venceu no domingo, 24, as eleições presidenciais do Uruguai. O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, já reconheceu a vitória do opositor e afirmou que espera uma transição tranquila. O adversário governista, Álvaro Delgado, também já reconheceu a derrota.

Herdeiro político do ex-presidente e militante de esquerda, José "Pepe" Mujica, Orsi derrotou o adversário de centro-direita, Álvaro Delgado, apoiado pelo popular presidente, Luis Lacalle Pou, que não conseguiu transformar seu alto índice de aprovação em votos ao seu apadrinhado.

A vitória de Orsi encerra um hiato na esquerda uruguaia a frente do governo. Hiato promovido pela vitória de Lacalle Pou em 2019, que na época deu fim a 15 anos de governo da Frente Ampla de Mujica e de Tabaré Vazquez.

Apesar da diferença pequena, uma contestação de resultados não é esperada no Uruguai, país considerado a democracia mais sólida da América Latina.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, falou ontem, 26, por telefone, com o presidente eleito do Uruguai e confirmou uma visita ao país em 6 de dezembro.

Em nota divulgada pelo Planalto, Lula disse que irá ao Uruguai para a cúpula do Mercosul, onde pretende encontrar Orsi e Mujica O brasileiro também mandou um abraço para o ex-presidente uruguaio, de 89 anos, que luta contra um câncer no esôfago.

Orsi, de 57 anos, é professor de História e duas vezes prefeito da cidade de Canelones. É amplamente visto como herdeiro de Pepe Mujica, ex-guerrilheiro que ganhou a alcunha de "presidente mais pobre do mundo" quando governou entre 2010 e 2015.

Orsi visitou seu mentor, o ex-presidente José Mujica, um dia após sua vitória no segundo turno, que marca o retorno da esquerda ao poder depois de cinco anos de governo da centro-direita.

"É preciso ser grato", declarou Orsi em coletiva de imprensa após se reunir com Mujica, que, apesar de seus 89 anos e de estar se recuperando de um câncer de esôfago, participou ativamente da campanha de seu herdeiro político.

Orsi passou cerca de duas horas conversando com Mujica, ex-guerrilheiro que governou o Uruguai de 2010 a 2015, e com sua esposa, Lucía Topolansky, também ex-rebelde e que foi vice-presidente de 2017 a 2020. (Das agências)

