Uece, UVA e Urca: aumento de 25% nos cargos impactará na promoção de professores e chamada de candidatos

Foto: João Filho Tavares TEXTO prevê aumento de 25% de cargos nas instituições

O governador Elmano de Freitas assinou um projeto de lei que aumenta os cargos em universidades estaduais em 25%, nesta segunda-feira, 25.

Está prevista a criação de 582 cargos. Desses, 283 são para a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), 156 para a Universidade Regional do Cariri (Urca) e 143 para a Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA).

De acordo com o governador, a medida deve viabilizar a convocação de aprovados nos últimos concursos, "além de possibilitar a promoção e a ascensão funcional de professores do quadro efetivo das instituições".

"O nosso compromisso é garantir que todos os cursos tenham professores para oferecer aos estudantes a melhor formação", afirmou Elmano em nota.

Texto foi enviado para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“Essa quantidade vai nos dar um bom alívio”, diz reitor da Urca

Ao O POVO, o reitor da Urca, Kleber Nascimento de Oliveira, pontuou que para saber se a quantidade de cargos é suficiente depende do “referencial”. “Nós temos as projeções em nosso plano de desenvolvimento institucional, de cinco anos. Se considerarmos a expansão da universidade, os cursos que estão sendo criados e implantados, vamos precisar de mais cargos”.

O anúncio das 156 vagas, porém, foi recebido com "alívio", já que deverá contemplar a posse de todos os candidatos do último edital, além de possibilitar a promoção de professores. "Precisamos ter uma margem para que tenhamos uma tranquilidade e os professores que estão no quadro tenham suas promoções”.

Dentre os cargos que podem ser promovidos — professor assistente, adjunto e associado —, Kleber afirma que a classe “titular” agora será por promoção. Antes, a categoria só era alcançada através de concurso. “Vai ser uma ascensão. Vamos ter vagas desses cargos criados destinadas ao cargo de professor titular”.

As vagas serão distribuídas entre todos os cursos da universidade. “Cursos que ainda estão em implantação poderão eventualmente ter alguma vaga destinada. Os cargos são da universidade como um todo, em todos os campi”. Os campi são em Barbalha, Campos Sales, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu e em Mauriti, onde está sendo criado um novo curso de “Engenharia Agronômica e Ambiental”. “Todos os cursos serão beneficiados”, reforça.

De acordo com Kleber, a quantidade de 156 cargos é a segunda maior já criada para a Urca, ficando atrás dos 189 cargos criados no ano de 2023.

“Essa demanda atende bem os anos de 2024 e 2025”, afirma reitor da Uece

Procurado pelo O POVO, o reitor da Uece, Hidelbrando dos Santos, afirmou que “a demanda atende bem os anos de 2024 e 2025”. “Esses 286 cargos que a Assembleia Legislativa (Alece) irá criar garantem a dinâmica da Universidade”.

“Isso garante a convocação de professores de concurso público. Estamos com a demanda de chamamento de 138 professores do cadastro de reserva. Essa criação de cargos já atende a incorporação, como também nos permite garantir as promoções e progressões dos nossos professores que mudam de um cargo para o outro”.

Hildebrando sinaliza que foi apresentado ao governo pela universidade um plano de criação de cargos anual até o ano de 2029. “O plano exige que a gente dê continuidade anualmente à criação de cargos, para que enfrentemos três questões que são muito importantes para a universidade: reposição das carências, promoção e ascensão dos professores e a política de expansão e interiorização”.

“Todas essas questões estão incluídas entre os anos de 2024 e 2029”. O reitor da Uece afirma que serão criados dois cargos: professor-adjunto e professor associado.

“O primeiro nos garante chamar todos os professores de vários campi do cadastro reserva. É isso que estamos negociando com o governo. O segundo cargo de associado nos garante os processos de promoção e ascensão dos professores de diversos campi da nossa universidade”.

Procurada pelo O POVO para saber mais detalhes de como funcionarão os cargos, a Universidade Estadual do Vale do Acaraú (Uva) não deu um retorno até o momento da publicação desta matéria.