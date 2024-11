Ceará é recebido por governador Elmano após acesso à Série A do Brasileiro

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará Elmano de Freitas, governador do Estado, recebeu comitiva do Ceará nesta terça-feira, 26

Ainda celebrando o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, o Ceará esteve nesta terça-feira, 26, no Palácio da Abolição para um encontro com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual recebeu o presidente do clube, João Paulo Silva, membros da diretoria, o técnico Léo Condé e os jogadores Richard, Richardson e Saulo Mineiro.

Durante o encontro, Elmano destacou a relevância da presença de Ceará e Fortaleza na elite do futebol nacional. "É com grande alegria que celebramos o acesso do Ceará à Série A. Além disso, nos orgulhamos da performance do Fortaleza no Brasileirão. A participação dos dois times cearenses movimenta a economia e projeta o nome do nosso estado nacionalmente", afirmou.

O governador também ressaltou os esforços para melhorar a infraestrutura esportiva do estado. "Estamos muito felizes em receber o Ceará, sua diretoria e comissão técnica. Quero agradecer pelo empenho de todos e reafirmar nosso compromisso de continuar investindo no Castelão, para que nossos clubes possam oferecer grandes espetáculos às torcidas."

Além disso, Elmano enalteceu o papel do torcedor cearense no sucesso do futebol local. Durante a Série B, o Vovô registrou a maior média de público da competição, além de protagonizar o jogo com maior presença de torcedores na história do Castelão — a vitória por 1 a 0 contra o América-MG, na penúltima rodada.

"As torcidas cearenses são um exemplo para o Brasil, lotando o Castelão e se destacando como referência de público. São equipes de massa que refletem a paixão do nosso povo pelo futebol", pontuou o governador.

Entre os destaques da campanha do Alvinegro esteve Saulo Mineiro. O atacante comentou sobre a importância do clube e o desafio superado nesta temporada. "Sabemos da importância do Ceará. Pela torcida, pela cidade. O lugar do Ceará é na Série A. Infelizmente, estávamos na Série B, mas aceitei o convite de voltar no ano passado e, graças a Deus, tivemos uma temporada incrível: conquistamos o estadual e garantimos o acesso", declarou.

Outro protagonista na jornada foi o técnico Léo Condé. Contratado após a saída de Vagner Mancini, Condé enfrentou dificuldades iniciais, mas conseguiu encontrar o equilíbrio tático necessário para a reta final da Série B.

"Foi uma temporada muito positiva. O clube venceu o campeonato estadual, mas teve um começo difícil no Brasileiro. Com o apoio dos atletas, da diretoria e da torcida, conseguimos criar uma grande mobilização e realizamos uma campanha de recuperação fantástica", avaliou o treinador.

Quanto à permanência de Condé para 2025, a situação ainda está em negociação. O técnico revelou que as conversas iniciais já começaram. "O clube está passando por um período eleitoral, mas os primeiros diálogos sobre o próximo ano já foram iniciados. Há interesse de ambas as partes, mas sabemos que será um ano desafiador", concluiu.

