26ª Casacor Ceará premia arquitetos e designers em evento comemorativo

A poucos dias do encerramento da 26ª edição da Casacor Ceará, o evento promoveu nesta quarta-feira, 27, a entrega do Prêmio Casacor, que celebra a atuação de arquitetos e designers participantes do projeto neste ano.

Com cerimônia realizada no Jardim Nhanduti, espaço assinado por Marina Campanhã e Cíntia Senna, a solenidade premiou profissionais em cinco categorias: Design, Arte, Artesanato e Sustentabilidade, além do tema deste ano: “De Presente, o Agora”.

O Prêmio Casacor 2024 foi selecionado pelo júri composto por Pedro Ariel Santana, diretor de Relacionamento e Curadoria da Casacor Ceará; Brenda Rolim, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU); e Mariana Furlani, arquiteta e galerista.

A entrega dos prêmios contou com a presença de Luiz Fernando Bittencourt, vice-presidente da Fecomércio, Neuma Figueirêdo, diretora da Casacor Ceará, e Victor Guimarães, diretor operacional da Casacor Ceará.

“O Prêmio Casacor não é apenas um reconhecimento da excelência criativa; é uma forma de valorizar o legado da arquitetura, do design e do artesanato no Ceará, destacando o talento e o compromisso com a inovação dos nossos profissionais. Este evento é uma celebração do presente que construímos juntos.”, declara Neuma em comunicado à imprensa.

Confira os vencedores de cada categoria do Prêmio Casacor Ceará 2024:

Categoria Design:

1º Lugar - Gustavo Augusto



Gustavo Augusto 2º Lugar - Ney Filho



Ney Filho 3º Lugar - Kel Oliveira

Categoria Arte:

1º Lugar - Elias Petruço



Elias Petruço 2º Lugar - Ney Filho



Ney Filho 3º Lugar - Roberto Pamplona Jr

Categoria Artesanato:

1º Lugar - Paloma Estrela



Paloma Estrela 2º Lugar - Roberto Pamplona



Roberto Pamplona 3º Lugar - Marina Campanhã e Cíntia Senna

Categoria Sustentabilidade:

1º Lugar - Rafaela Marrocos



Rafaela Marrocos 2º Lugar - Andréa Dallolio e Estúdio Moai



Andréa Dallolio e Estúdio Moai 3º Lugar - Luiz Alberto

Categoria De Presente, o Agora: