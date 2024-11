Foto: João Filho Tavares JOSÉ Nunes de Almeida Neto ao lado de João Dummar Neto

A Enel Distribuição Ceará realizou na noite de ontem, 27, uma confraternização de fim de ano com parceiros e colaboradores. O evento, realizado no Moleskine Gastrobar, celebrou o ano de trabalho e teve a presença do presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, que recebeu o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, o diretor de Negócios do O POVO, Alexandre Medina, e demais executivos do Grupo.