Reunião do Conselho de Leitores 2024 é realizada na CasaCor

Foto: João Filho Tavares CONSELHO se reuniu na Casa O POVO

O Conselho Consultivo de Leitores do O POVO encerrou, na noite de ontem, 27, as atividades presenciais de 2024. O encontro final deste ano ocorreu na Casa O POVO, um dos ambientes desta edição da CasaCor Ceará, sediada na Praia de Iracema, em Fortaleza. Durante a reunião, os conselheiros - acompanhados de amigos e familiares - receberam certificados de participação. A entrega foi feita pela diretora de Jornalismo, Ana Naddaf, e pela ombudsman Joelma Leal, coordenadora do Conselho.

No decorrer do ano, os 12 integrantes contribuíram com análises, críticas e sugestões acerca dos conteúdos publicados nas mais diversas plataformas do Grupo de Comunicação O POVO. Além das reuniões mensais e presenciais, as observações são realizadas e encaminhadas diariamente aos editores e demais profissionais do O POVO. Os convidados permanecerão no Conselho até 7 de janeiro de 2025, data de aniversário dos 97 anos do O POVO, quando a nova turma de conselheiros será conhecida.

A iniciativa é mantida no O POVO desde 1998 e cada convidado atua em um mandato de um ano. Dois dos integrantes são reconduzidos para o ano seguinte. A diversidade de perfis e profissões são características presentes no Conselho, que representa os demais leitores, ouvintes e seguidores..

Os conselheiros de 2024 são: a defensora pública Ana Raisa Cambraia; a arquiteta e urbanista Cláudia Sales; o médico Eduardo Jucá; a empresária Luciana Nogueira; o sociólogo Luiz Fábio Paiva; a advogada Mabel Portela; a revisora de texto Marilene Pinheiro; o cineasta Roger Pires; o professor da área de Ciências Contábeis Samuel Castelo; o profissional de Educação Física Vicente Cristino; e a assistente social Wanessa Brandão.

A artista plástica Azuhli foi empossada no início do ano, mas faleceu em maio deste ano. Suas obras compõem a Casa O POVO e o Guia Vida&Arte CasaCor, produzido pelo Grupo O POVO.