Fortaleza Basquete Cearense é dominado pelo Sesi Franca e chega a 10 derrotas em 12 jogos

Depois de uma derrota ligeiramente equilibrada, diante do Bauru, o Fortaleza Basquete Cearense experimentou um revés largo contra mais um rival paulista, o Sesi Franca. Nesta sexta-feira, 29, no ginásio Pedrocão, na cidade-sede do time francano, o Carcalaion perdeu por 97 a 71 e chegou ao 10º jogo perdido em 12 disputados.

Atual campeã do NBB e dona de 13 títulos nacionais, a equipe francana foi senhora do jogo, fazendo valer o mando de quadro no Pedrocão. Praticamente todas as estatísticas do Sesi Franca superaram as equivalentes do Fortaleza BC, que mais uma vez esteve desfalcado do ala Dexter McClanahan, maior destaque do time. O resultado afunda os cearenses ainda mais na lanterna do maior torneio de basquete do País.



O Franca teve melhor aproveitamento de arremessos de quadra (54,5% x 44,1%), de três (46,2% x 22,7%), mais rebotes (37 x 30), mais assistências (22 x 10), mais roubos de bola (9 x 6) e tocos (4 x 0). Carcalaion só teve mesmo o cestinha da partida, Anderson, com 22 pontos. Mas fora ele, apenas Renan chegou aos dígitos duplos na pontuação, enquanto seis do time paulista passam dos 10 pontos.

Já na virada do primeiro para o segundo quartos, a vantagem da equipe treinada por Helinho era de 10 pontos, 25 a 15. Tal margem mais que dobrou no intervalo, com o Franca chegando a 49 a 28.

Precisando reagir, o Carcalaion viu a vantagem do Sesi Franca chegar a 30 pontos no terceiro quarto, antes de equilibrar a parcial e fechar três pontos atrás, em 21 a 18. Ao todo, a margem dos paulistas era de 24 pontos.

No início da parcial final, o Fortaleza BC resolveu focar o ataque no cestinha Anderson e conseguiu diminuir a cratera que distanciava a pontuação dos dois times. Mas era tarde demais. O quarto fechou em 27 a 25 (para o Franca), a partida em 97 a 71.

O Fortaleza Basquete Cearense, 18º colocado do NBB 2024/2025, volta a quadra em uma semana. O time recebe o Mogi das Cruzes no ginásio Paulo Sarasate, na Capital, na próxima sexta-feira, 6 de dezembro, às 19h30min. É uma boa oportunidade de vitória para o Carcalaion, já que o rival também faz uma campanha ruim, com 3 vitórias em 11 partidas, estando no 15º lugar geral.