Moradores do Grande Bom Jardim recebem ações do projeto Cuidado Itinerante

Moradores do Grande Bom Jardim foram contemplados por ações do projeto Cuidado Itinerante realizadas por estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Instituto Arena Parque São Vicente (PSV), no Grande Bom Jardim, nesta sexta-feira, 29.

Na área jurídica foram ofertados serviços na parte civil. Na área de saúde foram oferecidas consultas odontológicas às crianças e testagens de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) a homens e mulheres. Além disso, aulas de educação financeira também foram realizadas para ajudar na vida financeira dos moradores.

“Todas as crianças aprenderam sobre saúde bucal, ganharam pasta de dente e brinquedos. Os profissionais prestaram todos os cuidados no ensino, trouxeram maquetes (...) Também prestamos serviços de consultoria jurídica. Além disso, damos informações sobre previdência, progressão de regime penal, divórcio”. É o que explica a professora do curso de Direito da UFC e orientadora do Cuidado Itinerante, Nélida Cervantes, 51.

O projeto também possui um convênio com a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPE-CE), onde é feita a primeira consultoria com os estudantes do curso de Direito, e posteriormente o caso é encaminhado ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da UFC.

Os moradores também tiveram aulas sobre finança comportamental e empreendedorismo, onde segundo Nélida, eles foram ensinados "a não se deixar levar pela emoção da compra de impulso". As aulas foram ministradas pela professora de contabilidade Naiara Santana. “[Eles] também aprenderam sobre planejamento financeiro, administração de dívidas e empreendedorismo”, compartilha.

"É uma junção de quatro projetos da UFC para atender a comunidade carente e mostrar que a universidade não fica só entre muros. O ajudar o outro pode ser uma forma de sair da sua zona de conforto e dar um pouco de si. Cada um desses alunos e professores estão dando o melhor de si, para que essas pessoas em vulnerabilidade tenham um pouco de nós e de informação. Quando temos informação, a gente tira essas pessoas da zona de nebulosidade", pontua.

Instituto é utilizado para ações sociais que beneficiam a comunidade

A maranhense e mãe atípica Ariane Cristina de Oliveira Sousa, 39, conta que realizou os serviços de testagem rápida e atendimento jurídico para retirar a 2° via de sua certidão de nascimento. “Aqui, antes não tinha nada, as crianças não tinham como se divertir. Hoje, nós temos capoeira, jiu-jitsu, muay thai, coral e o fute-7, que são aulas de futebol para crianças de 7 aos 18 anos”.

Ariane conta que todas as atividades são uma forma de tirar as crianças da rua e garantir que elas não tenham um futuro negativo. "A maioria do bairro acha muito bom. Também faço parte do projeto ‘Abrace a Vida’, que é destinado a mães e cuidadores de pessoas atípicas. Faço aula de bordado, capoeira, macramê e do curso de corte e costura, da UFC”.

Segundo Ariane, as artes feitas nas aulas de costura e crochê serão vendidas. O dinheiro arrecadado é utilizado para ações beneficentes como doação de cestas básicas ou compra de remédios.

O enfermeiro e presidente do Instituto PSV, Carlos Leones, 33, conta que a ideia de ceder o espaço para a ação do Cuidado Itinerante e outras ações, surgiu no ano de 2020, pela alta demanda do campo de futebol presente no espaço.

“Outras pessoas começaram a procurar para saber se o espaço poderia ser aberto para outros cuidados. Começamos com um pequeno projeto e decidimos juntar todas as atividades e fazer o instituto”.

De acordo com ele, cerca de mil pessoas são atendidas mensalmente no espaço. “Temos atividades nas áreas de esporte, saúde, educação e música. No mês de dezembro, também vamos fazer o nosso Natal de Luz”. Carlos destaca que a ideia é que as crianças tenham essa vivência. “É muito gratificante para mim”, finaliza.

A enfermeira obstetra Sâmia Monteiro Holanda, 31, conta que foram realizados serviços de testagens rápidas para ISTs como HIV, Sífilis e Hepatite B e C. “Uma das enfermeiras fica no aconselhamento pré e pós teste, para explicar para a pessoa sobre o resultado do teste e a importância de realizar os exames”.

“Se o resultado for negativo, a gente explica e reforça a continuidade da adoção de bons comportamentos sexuais. Se algum deles for positivo, nós explicamos o que significa, quais os tratamentos e já fazemos o encaminhamento a uma unidade de saúde que essa pessoa é referenciada”.

Para fazer o teste, Sâmia explica que é coletada uma gota de sangue do dedo da mão e depois é colocado um reagente. O resultado sai em 15 minutos e após estar com o encaminhamento em mãos, é possível realizar outro exame confirmatório e dar início ao tratamento. Cerca de dez pessoas foram atendidas na ação.

“Evitamos deixar as pessoas desassistidas. A gente procura articular uma rede para que haja a continuidade do cuidado, caso a pessoa necessite”, explica Sâmia.

O coordenador do Caminhão do Cidadão, João Lucas Melo, conta que na ação foram ofertados os serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e CPF para crianças que não têm e vão fazer a identidade.

“Iremos retornar no período de janeiro à comunidade. Além da emissão dos documentos, damos orientações sobre a carteira de trabalho digital e retiramos os antecedentes criminais para quem precisa”. Segundo ele, cerca de 40 pessoas foram atendidas.

Para retirar a CIN, é necessário trazer certidão de nascimento, se a pessoa for solteira. Se for casada, a certidão de casamento é solicitada. Em casos em que a pessoa é viúva ou divorciada, a certidão de casamento deve ser com a averbação do divórcio. Além disso, também são solicitados a numeração do CPF e comprovante de residência.



