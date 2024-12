Bolsonaro no centro do golpe

Foto: O POVO Capa

A Polícia Federal (PF) concluiu no relatório final da investigação sobre uma tentativa de ruptura institucional durante o governo Jair Bolsonaro que ficou demonstrado, "de forma inequívoca", que o ex-presidente "planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do estado democrático de direito". O golpe, conforme a investigação, não se consumou em razão de "circunstâncias alheias à vontade" de Bolsonaro. Detalhes do relatório e da investigação figuraram em matéria e na manchete do O POVO de quarta-feira, 27.