Brasil deve receber mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Brasil

O Ministério da Saúde confirmou a chegada de mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 nas próximas semanas. Esse volume será suficiente para manter os estoques abastecidos por até seis meses, garantindo a continuidade da vacinação em todo o País.

A remessa inclui um lote de 3 milhões de doses destinadas a maiores de 12 anos e 2 milhões de doses para crianças. A entrega está prevista para a primeira quinzena de dezembro.

LEIA TAMBÉM | Covid-19: Ceará registra duas novas sublinhagens da ômicron em circulação

Segundo o Ministério da Saúde, o cronograma prevê a chegada do primeiro lote de 3 milhões de doses da vacina adaptada à cepa JN.1, cuja aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ocorreu no dia 22 de novembro.

O plano inclui imunizações para bebês, crianças e adultos. As vacinas serão distribuídas aos estados de acordo com a demanda e capacidade de armazenamento.

Vacinas contra a covid-19 são prioridades após aumento de casos

O diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti, destacou que a manutenção do estoque de vacinas é prioridade do Ministério da Saúde. “O vírus ainda está circulando e isso exigiu uma revisão da estratégia de vacinação. A doença não é sazonal, por isso disponibilizamos as doses durante todo o ano”, explicou Eder.

Ele reforçou ainda que a vacinação contra a Covid-19 passou a fazer parte da rotina de imunização, após o fim do cenário pandêmico. Segundo o Ministério da Saúde, o PNI distribui atualmente cerca de 300 milhões de doses por ano para os 5.570 municípios brasileiros, enfrentando desafios logísticos impostos pela extensão e diversidade territorial do País.

RELACIONADO | Com duas novas subvariantes em circulação, Ceará tem aumento de 15% nos casos de Covid

Para isso, será lançado um painel digital que permitirá monitorar os estoques de vacinas no Sistema Único de Saúde (SUS). A plataforma promete mais transparência e agilidade na gestão dos imunizantes.

69 milhões de doses devem ser adquiridas até 2027

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reafirmou a segurança no fornecimento de vacinas. Em pronunciamento na última segunda-feira, 25, ela destacou esforços para aumentar a cobertura vacinal. “A vacinação é a principal prioridade do Ministério da Saúde. O aumento da cobertura continua a ser uma realidade. Não se pode falar em falta de vacinas no Brasil”, declarou.

As novas entregas fazem parte de um contrato que prevê a aquisição de 69 milhões de doses contra a Covid-19 nos próximos dois anos. A Anvisa também autorizou a prorrogação do prazo de validade das vacinas em estoque por até nove meses, após atualização das cepas, garantindo maior eficiência no uso dos imunizantes.