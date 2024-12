Criança é encontrada morta em açude de Ipueiras e pai é preso como principal suspeito do crime

Foto: FÁBIO LIMA Imagem de uso ilustrativo / Viatura da Polícia Militar do Ceará

Um homem, identificado como Mariano Rodrigues Neto, de 31 anos, foi preso na tarde desse domingo, 1º, suspeito de homicídio contra a própria filha. O crime foi registrado por volta das 14h, na localidade de Vagalume, na zona rural de Ipueiras.

Moradores encontraram o corpo da criança, identificada como Maria Vitória de Sousa Rodrigues, de 3 anos, boiando em um açude da região. Após a retirada do corpo da água, os vizinhos acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia.

De acordo com o Auto da Prisão em Flagrante ao qual O POVO teve acesso, a criança teria sido levada ao açude pelo pai, para nadar, ambos sem roupas. Segundo depoimentos dos moradores à Polícia, as vestes dos dois teriam sido encontradas nas magens do local. Essa não seria a primeira vez que o homem teria levado a garota para o açude.

Ainda de acordo com os depoimentos, os dois tomavam banho juntos quando a menina teria se afogado. Em seguida, sem conseguir encontrar a criança após um mergulho, Mariano Rodrigues teria vestido suas roupas e voltado para casa.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que uma equipe foi até a casa da vítima e, no local, os agentes encontraram a mãe no alpendre e o pai dormindo no chão da sala, com sinais de embriaguez.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter ido ao açude com a criança e disse que, em determinado momento, perdeu a menina de vista.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Crateús e preso em flagrante por homicídio.

Família não participou das buscas

Em depoimento, o homem declarou que lembra de ter visto uma moradora da região na beira do açude e, por isso, teria deixado a filha lá enquanto entrava na água. Ao sair da água, o homem informou que perguntou sobre a filha para a moradora e foi avisado que a menina também teria entrado no açude.

Mariano disse à Polícia que mergulhou para tentar procurar a criança, mas não a encontrou e, em seguida, informou para os vizinhos que a filha tinha desaparecido. Após o aviso, o homem retornou para a casa, avisando que não participaria das buscas pois estava muito bêbado.

O homem negou que ele e a filha tenham tomado banho sem roupas. À Polícia, Mariano contou que costumava levar a filha para o açude e que, na hora do desaparecimento, a filha estava vestida.

Uma testemunha afirmou que foi chamado, por volta das 13h, para participar das buscas pela vítima, dada como desaparecida até então. Chegando no local, conhecido como açude "Caga Fogo", ele teria encontrado o corpo da criança boiando perto de uma bola de capim.

De acordo com depoimentos, a mãe da vítima, identificada como Francisca Paula Lopes de Sousa, foi informada que o marido teria voltado para a casa desacompanhado da filha. Os dois seriam pais de outros três filhos, com idades entre 1 e 4 anos.

Atualizada às 13h34