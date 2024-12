O POVO ganha Prêmio ABDE

Foto: Ailane Silva/Divulgação Samuel Pimentel recebe Prêmio ABDE de Jornalismo em Brasília

O repórter de Economia Samuel Pimentel recebeu ontem, em Brasília, o Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) na categoria Texto Nacional, com a reportagem Retratos do Bolsa Família, que percorreu as cidades cearenses nas quais o programa de transferência de renda mais tem peso na economia local e trouxe as histórias das famílias beneficiadas.

"Ser reconhecido por uma instituição como a ABDE é muito relevante e destaca o trabalho desenvolvido pelo O POVO. Agradeço a confiança e exalto os colegas que participaram da produção dessa série, que demandou quase 12 meses de trabalho e 650 km de viagem pelo Interior”, comemorou o repórter.