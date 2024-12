Operação Alta Estação reforça segurança em áreas turísticas

Foto: AURÉLIO ALVES Operação Alta Estação inicia para reforçar segurança em áreas turísticas

Áreas de maior fluxo turístico do Ceará receberam reforço no policiamento ontem, 2. A Operação "Alta Estação", que segue até 31 de janeiro de 2025, visa intensificar a segurança em regiões como a orla marítima da Praia de Iracema, Beira Mar, Praia do Futuro, além de destinos populares como Cumbuco, Porto das Dunas, Canoa Quebrada e a Vila de Jericoacoara. A operação também inclui pontos estratégicos, como aeroportos e rodoviárias.

Segundo o comandante do policiamento da capital da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o coronel Níbio Araújo, a operação visa garantir maior sensação de segurança para turistas e moradores, especialmente em regiões que recebem um aumento expressivo de visitantes neste período do ano.

"A 'Operação Alta Estação' já é realizada há muitos anos com o objetivo de fortalecer o policiamento nos polos turísticos. Durante as festas de fim de ano, como o Réveillon, o reforço será intensificado para atender ao aumento expressivo de visitantes, especialmente na Capital e no litoral cearense", destacou o comandante.

A ação conta com o apoio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), além de outras unidades especializadas, como o Regimento de Polícia Montada, o 8º Batalhão de Polícia Militar, o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA).

Operação Alta Estação: serão mais de 150 agentes em Fortaleza

A Operação Alta Estação contará com um aumento gradativo de policiais, ajustado nas áreas de maior fluxo turístico. Serão mais de 150 agentes em atuação só em Fortaleza, podendo aumentar o efetivo conforme a necessidade, especialmente em datas de maior movimentação.

A operação, além de reforçar a segurança, busca prevenir delitos e manter a tranquilidade durante a alta temporada. "O Estado tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do Brasil, e nosso compromisso é assegurar uma experiência segura para todos que escolhem visitar nossas praias e atrações", disse o comandante.

O policiamento será realizado por meio de diversas modalidades, como patrulhamento de bicicleta, motocicleta, a cavalo e a pé, garantindo maior presença das forças de segurança em horários de pico.