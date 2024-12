Rebeca Andrade é eleita uma das 100 mulheres mais influentes de 2024

Foto: Gabriel BOUYS / AFP Rebeca Andrade faturou medalha de ouro no solo nas Olimpíadas de Paris-2024.

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do ano de 2024 pela rede britânica BBC. A lista foi divulgada pelo veículo nesta terça-feira, 3, quando a brasileira foi citada como uma das inspirações do ano.

O destaque ocorreu principalmente pelo desempenho da ginasta nas Olimpíadas de Paris-2024, onde Rebeca Andrade somou um bronze inédito na disputa feminina por equipes, uma prata no individual geral e um ouro no solo, quando bateu a norte-americana Simone Biles.

Além de Rebeca, a lista da BBC também teve outras sete atletas citadas, sendo elas: a velocista Allyson Felix, dona de 11 medalhas olímpicas e 20 medalhas mundiais; a corredora de longa distância queniana naturalizada romena Joan Chelimo Melly; a a lutadora de Wrestling indiana Vinesh Phogat; a atleta de tiro com arco paralímpico estadunidense Tracy Otto; a lutadora de taekwondo paralímpico afegã Zakia Khudadadi; a atleta de tiro esportivo sul-coreana Kim Yeji e a tenista de mesa chilena Zhiying Tania Zeng.

No Brasil, também foram citadas as brasileiras Silvana Santos, bióloga, e Lourdes de Barreto, ativista pelos direitos das prostitutas.