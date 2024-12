Kallil Nepomuceno apresenta a coleção "Mosaico" na Estação das Artes

A Estação das Artes foi passarela, nesta quarta-feira, 4, para o lançamento da coleção "Mosaico", do designer de moda cearense Kallil Nepomuceno, em parceria com o projeto Reciclocidades da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Com a missão de mesclar educação ambiental, impacto social e desenvolvimento econômico, o projeto convida mulheres em situação de vulnerabilidade a transformar materiais que seriam descartados em produtos artesanais.

Em comemoração aos 15 anos do projeto, foi pensada uma parceria com o estilista, que já possui em seu portfólio relações com a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais.

Reunindo artesãos, mulheres participantes do projeto e empresários do ramo têxtil e da moda, Kallil apresentou ao público uma demonstração da alta costura feita com retalhos de jeans, embalagens, jornais, lonas vinílicas e papelão.

Às mãos compartilhadas com mulheres que modificaram suas condições de vida por meio do projeto, o estilista provou que a moda pode, de fato, ser feita como um mosaico sustentável.