Caucaia fará desinfecção de escolas municipais nesta sexta-feira, 6, em razão do aumento de Covid-19

Foto: Raquel Portugal/ fiocruz MÁSCARAS são uma das formas de prevenção

A rede municipal de Educação de Caucaia, distante 16 km de Fortaleza, decidiu adotar medidas preventivas em razão do "aumento significativo dos casos de Covid-19 no município, principalmente, no ambiente escolar". Nesta sexta-feira, 6, haverá uma limpeza e desinfecção das escolas, principalmente, nas que apresentam maior número de casos positivos. As aulas retornam normalmente na próxima segunda-feira, 9, segundo a Prefeitura.

O município informou que "foi formulada uma portaria para caso houvesse a necessidade de suspensão temporária das aulas". "Porém, a portaria não chegou a ser publicada em Diário Oficial. Por tanto, não há validade ou oficialização da medida", acrescentou a gestão municipal.

A desinfecção nas escolas foi decidida em reunião nesta quinta-feira, 5, com os gestores escolares.

"Informamos aos senhores pais e/ou responsáveis que amanhã, 6 de dezembro, a escola não terá expediente porque passará por limpeza e as aulas retornarão na próxima segunda-feira, 9", consta em um comunicado publicado por uma das 142 escolas da rede municipal de Caucaia.

"A Secretaria de Educação reforça o compromisso com os alunos, pais e educadores. Prova disso é a melhoria de todos os indicadores educacionais registrados nos últimos dois anos de gestão", acrescentou a Prefeitura.

Na semana epidemiológica (SE) 47, de 17 a 23 de novembro, Caucaia registrou 27 confirmações da infecção. Sendo o terceiro município com maior número de casos, atrás de Fortaleza (302) e Aracati (30).



A Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) emitiu, no último dia 30, recomendações aos serviços de saúde para evitar aumento da infecção nas unidades.

Aumento de casos no Estado é relacionado à circulação de novas sublinhagens da ômicron: a LP.8.1, que ainda não havia sido encontrada no Brasil, e a XEC, já detectada anteriormente em outros estados.

Caucaia foi um dos municípios no quais a LP.8.1 foi identificada. Sublinhagem já foi registrada em 13 países. No Ceará, foram nove casos nos municípios de Fortaleza, Sobral, Quixeré e Maracanaú, além de Caucaia.

Covid-19: quando usar máscara cirúrgica

Todos os profissionais de saúde em ambiente hospitalar e ambulatorial, de acordo com as recomendações da Anvisa, conforme descrito na NT GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em junho de 2024;

Por profissionais de saúde que trabalham diretamente com idosos ou pessoas com comorbidades (ex: instituições de longa permanência);

Todos os indivíduos do mesmo ambiente de pessoas que tiveram diagnóstico de covid-19, independentemente de apresentarem sintomas, devido ao potencial risco de transmissão por pessoas assintomáticas;



Pessoas com sintomas gripais, ou pessoas que tenham tido contato próximo com pessoas com doenças respiratórias;



Pessoas com diagnóstico laboratorial de covid-19 (por teste de antígeno ou biologia molecular), inclusive assintomáticas;



Pessoas com fatores de risco para complicações por doenças respiratórias (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplascomorbidades) em situações de maior risco de infecção por vírus respiratórios, como: locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde.

As máscaras não devem ser usadas por crianças menores de dois anos ou pessoas que tenham dificuldade para respirar, que estejam inconscientes, incapacitadas ou que tenham dificuldade de remover a máscara sem ajuda.