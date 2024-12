Fachada de prédio cai no centro de Fortaleza; lojas do local registraram queda de energia

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.12.2024: Caiu parte do reboco no centro de Fortaleza na Rua Pedro Pereira proximo da Rua Barão do Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Parte do reboco da fachada de um prédio residencial localizado na rua Pedro Pereira, no centro de Fortaleza, caiu no começo da tarde desta quinta-feira, 5. Devido a altura da queda, os destroços caíram sobre a fiação da rede elétrica do trecho, causando queda de energia em algumas lojas do perímetro.

A Enel informou que técnicos da companhia foram ao local na manhã de hoje, realizaram os reparos necessários e o fornecimento de energia foi normalizado às 12h30min. O POVO esteve no local e constatou a presença de uma equipe da Enel atuando para restabelecer a situação.

Conforme transeuntes que estavam no local no momento da queda, parte dos destroços atingiram um carro que transitava na via.

“Os pedaços de concreto caíram em cima de um carro branco que estava passando aqui em frente. Amassou parte do capô e pára-brisa, mas o motorista saiu, não esperou pra consertar”, menciona um pedestre.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.12.2024: Caiu parte do reboco no centro de Fortaleza na Rua Pedro Pereira proximo da Rua Barão do Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Funcionários das lojas localizadas embaixo do edifício demonstram preocupação no que se refere à segurança durante a pré-estação chuvosa de 2025, uma vez que, com a chegada da chuva os riscos de desabamento aumentam.

“Se nem começou a chover direito e já teve esse incidente hoje, imagina quando começar o tempo chuvoso, em janeiro. Aqui é um perigo porque o prédio é muito antigo”, destaca uma das funcionárias de uma clínica oftalmológica do local.

O referido prédio está localizado em frente ao imóvel que sedia o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Fortaleza.

Felipe Nascimento, 31, é vendedor de uma loja de equipamentos eletrônicos que fica ao lado do edifício residencial. Ele relata que estava na parte externa da loja quando ouviu um estrondo seguido por faíscas de fogo e fumaça.

“Do nada ouvimos o barulho e quando olhamos já estava saindo faísca dos fios e fumaça. Logo em seguida ouvimos outro barulho e uma poeira, que era o concreto caindo no chão. A gente até pensou que fosse um funcionário que poderia estar trabalhando no ar-condicionado, mas foi o reboco que caiu”, destaca.

“Ainda bem que não atingiu a laje porque se atingisse, derrubava em cima da cabeça das pessoas. Por Deus que não estava passando ninguém na hora”, complementa o vendedor.

Para realizar os ajustes necessários, o trecho da rua Pedro Pereira que compreende as ruas Senador Pompeu e Barão do Rio Branco teve de ser interditado.



Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec) destacou que a Defesa Civil de Fortaleza atendeu a ocorrência e identificou que o prédio está em processo de inspeção predial. A pasta reitera que o síndico esteve no local para adotar as primeiras providências.

"A Defesa Civil orientou o responsável pelo edifício e realizou a notificação para garantir as medidas necessárias à segurança", destaca o comunicado.

A Prefeitura de Fortaleza reforça a importância da manutenção periódica em edificações para evitar acidentes e preservar a segurança de todos.