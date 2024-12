Embrapa lança concurso com salários de até R$ 12,8 mil, com vagas no Ceará

Foto: Fernanda Muniz Bez/ Embrapa/ Divulgação O certame é para os cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente

O edital para o concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi lançado. Ao todo serão 1.027 vagas, além do cadastro reserva. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12,8 mil. O último concurso nacional da empresa ocorreu em 2009.

Dentre as oportunidades ofertadas, 719 são de ampla concorrência, 103 são para pessoas com deficiência e 205 para candidatos pretos ou pardos. No Ceará há vagas para Fortaleza e Sobral.

As oportunidades são para os cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente, que requerem, respectivamente, superior completo com mestrado em áreas específicas, superior completo, nível médio ou técnico e fundamental incompleto.

Em relação às inscrições, elas devem ser realizadas no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a partir das 10h do dia 16 de dezembro até as 18h do dia 7 de janeiro.

Já a taxa de inscrição deve ser paga até o dia 27 de janeiro. Vale ressaltar, que doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção, o período é o mesmo das inscrições.

Confira abaixo o valor da taxa de inscrição para cada cargo:

Pesquisador: R$ 170



Analista: R$ 150



Técnico: R$ 80



Assistente: R$ 60

As remunerações variam entre R$2.186,19, para o cargo de assistente, até R$12.814,61 para a ocupação de pesquisador.

Além do salário, os aprovados, dependendo de cada ocupação, podem ter direito a benefícios, como: Assistência médica, seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, transporte, seguridade social, auxílio alimentação/refeição, café da manhã, auxílio pre-escola, auxílio para filho(as) com deficiência mental, entre outros.

Concurso Embrapa: saiba como será a prova

Dentre as etapas do certame, estão:

Pesquisador: Prova objetiva, defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa e avaliação de títulos

Analista: Prova objetiva e prova discursiva, para algumas especialidades

Técnico: Prova objetiva e prova prátiva, para algumas especialidades

Assistente: Prova objetiva

A aplicação das provas objetivas e discursivas ocorrerá no dia 23 de março de 2025.

Mais informações podem ser conferidas no edital.

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor