Livro em homenagem aos 50 anos da Layout é lançado

Foto: AURÉLIO ALVES LIVRO "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024" foi lançado ontem

Foi lançado ontem, 6, na CasaCor Ceará, em Fortaleza, o livro "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024", escrito pelo diretor corporativo do Grupo de Comunicação O POVO, Cliff Villar.

A Layout completou 50 anos em 11 de maio de 2024 e aborda temáticas que se relacionam ao universo do marketing, publicidade, propaganda e comunicação, de um modo geral. Ao todo, foram 13 colunistas à frente desde a sua criação. Cliff Villar é titular da coluna desde julho de 2023, e traz na obra um compilado de crônicas publicadas nesse período.

"A coluna tem 50 anos e é marcada pelas características e pelo DNA dos titulares. Estou dizendo isso porque a coluna foi mudando de acordo com os personagens que estiveram à frente dela. Então, quando eu recebi o convite para ficar à frente da coluna, naturalmente, a solicitação foi para trazer a essência da crônica, do comentário, do texto, da reflexão. Tenho procurado trazer esses temas", disse Cliff Villar.

Para o presidente-executivo do O POVO, João Dummar Neto, "a Layout traz a voz do anunciante e das agências na perenidade desses quase 100 anos de jornal e desses 50 anos da Layout. Eu acho que esse é o nosso desafio. E o Cliff faz isso com muito esmero, com muito cuidado. Ele entende muito sobre o mercado e é uma pessoa que consegue coletar as melhores notícias e informações".

Já o CEO da Mulato Comunicação, Thiago Façanha, destaca que a Layout é fundamental para o desenvolvimento do mercado publicitário, porque ela representa a rotina dos profissionais que atuam nele. "Ela coloca a gente que faz a comunicação como protagonista", exalta.

Por sua vez, o sócio-diretor da Agência Íntegra, Paulo Fraga, que redigiu o prefácio do livro, afirmou que a obra "marca o movimento do cinema e da propaganda, feita a partir do Ceará, olhando para o Brasil e para o mundo. Essa propaganda que se propõe a ser global e local ao mesmo tempo".

Além da coluna nas versões online e impressa do jornal, a marca também dá nome a um quadro na Rádio O POVO CBN e deve se estender a novos canais, bem como render novos eventos em 2025. A ideia de expandir a marca para outras plataformas e formatos decorre também do atual momento do mercado local.