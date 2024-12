O professor cearense eleito para a Academia Mundial de Ciências

Foto: Arquivo pessoal Professor da UFC é eleito membro afiliado da TWAS 2024

O professor Yuri Gomes Lima, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi eleito membro afiliado da Academia Mundial de Ciências (TWAS) para um mandato de seis anos. A academia reconhece os cinco jovens cientistas mais talentosos de países em desenvolvimento anualmente. Desde 2017, ele é professor adjunto na UFC e fundou um grupo de pesquisa em Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica, que atualmente inclui três professores e vários alunos de pós-graduação.

Yuri coordena a pesquisa Jangada Dinâmica, financiada pelo Instituto Serrapilheira desde 2018, que busca impulsionar essas áreas no Nordeste do Brasil, enfrentando desafios de desenvolvimento científico. O projeto Jangada Dinâmica tem se destacado na promoção de colaborações por meio de atividades como escolas de verão, workshops e a contratação de bolsistas de pós-doutorado.

O POVO - Qual é a importância do projeto Jangada Dinâmica?

Yuri Gomes - O projeto Jangada Dinâmica visa impulsionar as áreas de sistemas dinâmicos e teoria ergódica no Nordeste do Brasil, ajudando assim a fortalecer a ciência básica em uma região que historicamente apresenta menor percentual de desenvolvimento no país. Por meio do projeto intitulado Jangada Dinâmica, fomentamos o desenvolvimento da área Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica na UFC, com substancial impacto nas demais universidades do Nordeste. O projeto Jangada Dinâmica não apenas promoverá a pesquisa na UFC, mas também tornará a universidade um hub entre pesquisadores nacionais e internacionais, com atividades como a realização de escolas de verão, workshops e a contratação de bolsistas de pós-doutorado, garantindo um futuro promissor para a ciência no Nordeste.

O POVO - Como foi o processo de desenvolvimento da pesquisa?

Yuri Gomes - As áreas de sistemas dinâmicos e teoria ergódica surgiram no final do Século 19, motivadas por questões de mecânica celeste e teoria dos gases. O marco histórico da criação é a publicação do trabalho "Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste" pelo matemático francês Henri Poincaré em 1892. São áreas consideradas novas na Matemática, e têm presenciado um enorme desenvolvimento ao longo desses pouco mais de 100 anos. Comumente conhecidas como Teoria do Caos, essas áreas buscam fornecer previsões de modelos complicados de analisar, por possuírem um caráter caótico. É aí que surge o famoso "efeito borboleta", que busca refletir o conceito de sensibilidade às condições iniciais: o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar, após talvez alguns anos (ou séculos), um furacão no Japão.

O POVO - Qual é a importância de se tornar afiliado da TWAS para você?

Yuri Gomes - Ter sido eleito membro afiliado da TWAS foi uma enorme felicidade, pois demonstra, com essa distinção internacional, que todo o esforço tem valido a pena e que estamos na direção correta.

O POVO - O que foi necessário para se tornar membro afiliado da TWAS 2024?

Yuri Gomes - Para ser eleito, o candidato deve ter no máximo 40 anos e atender a diversas condições de elegibilidade. Acredito que a qualidade da pesquisa que estamos desenvolvendo foi fundamental para minha seleção.

O POVO - Quais são os próximos passos como membro afiliado da TWAS 2024?

Yuri Gomes - A partir de agora, continuarei dedicando esforços com o mesmo vigor, ajudando a Pós-Graduação em Matemática e o Departamento de Matemática da UFC a manterem o protagonismo nacional, com uma intensa colaboração internacional.