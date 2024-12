Reforma mantém carnes e queijos na cesta básica

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O relator da indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, senador Eduardo Braga, durante sessão deliberativa na comissão de constituição e justiça do Senado.

O relatório do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária, apresentado ontem, 9, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, manteve as carnes e os queijos na cesta básica nacional. O parecer, no entanto, retirou o óleo de milho da isenção e especificou que o produto terá alíquota reduzida para 40% da alíquota-padrão do futuro Imposto sobre Valor Adicionado (IVA). A versão original do projeto que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo previa apenas 15 itens da Cesta Básica Nacional de Alimentos (CBNA), que terão isenção de IVA, entre os quais arroz, feijão, pão e leite. (Agência Brasil)