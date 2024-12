Turnê de Taylor Swift arrecada US$ 2 bi e é a maior da história

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP A cantora norte-americana Taylor Swift se apresenta no palco durante a "The Eras Tour" no estádio Hard Rock em Miami Gardens, Flórida, em 18 de outubro de 2024. A turnê recorde de Swift, Eras Tour, está marcada para terminar em 8 de dezembro de 2024, em Vancouver, com a apresentação final do fenômeno cultural que facilmente se tornou a turnê musical de maior bilheteria da história. Eras começou no estado americano do Arizona em 17 de março de 2023.

The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, terminou na noite de domingo, 8, em Vancouver, no Canadá. Após 21 meses e 149 apresentações ao redor do mundo, a turnê da artista se tornou a mais lucrativa da história. Ao todo, foram arrecadados mais de US$ 2 bilhões.

A cifra exata, divulgada pelo The New York Times, é US$ 2 077.618.725 (cerca de R$ 12,6 bilhões na cotação atual) somente em ingressos. O valor arrecadado é praticamente o dobro da segunda turnê mais lucrativa da história: desde 2022, o Coldplay já faturou US$ 1.144.590.969 (cerca de R$ 6,9 bilhões) com a Music of the Spheres World Tour.

Segundo a Taylor Swift Touring, empresa responsável pela produção dos eventos relacionados à cantora, 10.168.008 de pessoas compareceram aos shows da turnê. The Eras Tour chega ao fim solidificando o nome de Taylor Swift como a estrela mais rentável do mundo da música.

Os valores divulgados, no entanto, revelam apenas parte do enorme montante de dinheiro gerado pela cantora. O ganho com peças de merchandising como roupas, bolsas e acessórios que eram vendidos nos estádios antes e após os shows não entra na conta.

A turnê também gerou o filme Taylor Swift: The Eras Tour, uma gravação de mais de três horas da apresentação que arrecadou, só nos cinemas, cerca de US$ 261 milhões ao redor do mundo. l