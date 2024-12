Empresas no Ceará debatem ações ESG nesta quarta-feira, 11; veja

Foto: João Filho Tavares A primeira edição do Café da Manhã ESG O POVO ocorreu no dia 3 de maio de 2024

Com o intuito ressaltar as práticas que envolvem a governança ambiental, social e corporativa (ESG, sigla em inglês) dentro das empresas no Ceará, o O POVO realiza, nesta quarta-feira, 11, a segunda edição do Café da Manhã ESG.

Na ocasião, será divulgada a Cartilha ESG que, de acordo com a coordenadora do projeto e editora-executiva do O POVO Lab, Paula Lima, compila cases de empresas que estão aplicando essas práticas, tanto nas suas políticas internas como externas.

Ela ainda informa que a próxima edição será realizada no primeiro semestre de 2025

Vale ressaltar que o evento é apenas para convidados e ocorre no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na avenida Aguanambi, 282, a partir das 9h.

Nesta cartilha, que está na terceira edição, serão apresentadas ações de:

ArcelorMittal

Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece)

Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados (Ceneged)

Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi)

Federação dos Transportes (Fetrans)

“Será o segundo café neste ano. O café é um momento em que a gente, além de ouvir as empresas que estão no caderno em um pitch de seis minutos, também reunimos alguns negócios de impacto. Então, a gente promove um networking entre quem está prestando serviço e quem está buscando fornecedores nesse segmento”, explica a coordenadora.

Um destaque deste 2º Café da Manhã ESG será uma confraternização com todas as empresas que já foram homenageadas na Cartilha ESG.

Além disso, serão realizadas três palestras: uma sobre veganismo, uma sobre lixo zero e outra sobre o setor ESG do O POVO.

Já na primeira edição, que ocorreu em maio deste ano, a Marquise, a Solar Coca-Cola, a Cobap e o Iguatemi Bosque foram contemplados.

“Esse foi um ano muito importante para O POVO nessa bandeira, pois além de termos essa publicação, que é um conteúdo customizado para as empresas, a gente também tem uma cobertura editorial que atravessa todas as plataformas do O POVO. Além disso, tivemos um Fórum ESG O POVO na Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará), que foi muito importante”, comenta.

Ela ainda reforça, que essas atuações consolidam o O POVO como “um veículo que está dando luz para as empresas que estão em busca de além de ter um rendimento, uma lucratividade, estão preocupadas em transformar o mundo em um lugar melhor para se viver”, complementou.

