Guilherme Rolim recebe Trófeu Iracema 2024

O empresário Guilherme Rolim, diretor da C. Rolim Moda foi agraciado na noite de ontem com o Trófeu Iracema, a maior comenda do comércio cearense, concedida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, destaca que a premiação reconhece não apenas os resultados alcançados, mas também o compromisso com a excelência no varejo.



“Esse evento que está em sua 47ª edição representa uma nova etapa da CDL. Dos 46 (prêmios) passados, ele é o mais jovem. Então, quando a diretoria, por maioria, o escolheu, trouxe também essa mensagem de renovação, de pessoas que tenham esse DNA do varejo.”

Dentre as ações de destaque de Guilherme, está o impulsionamento da C.Rolim Moda, transformando a identidade da marca com um layout mais clean e alinhado às tendências do mercado. Em 2024, ele comandou a requalificação das unidades nos shoppings Del Paseo e Parangaba, além de inaugurar um novo padrão de loja no Shopping Solaris.

“Sou o quinto agraciado na família, esse é um prêmio que muito me honra. A C. Rolim é pioneira do grupo, foi a primeira loja fundada pelo meu avô Clóvis (Clóvis Rolim) e esse ano a gente fez 70 anos. É um novo modelo da empresa, a C. Rolim está de cara nova, está crescendo e cada vez melhor”, afirmou Guilherme

.



