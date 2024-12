Eudoro Santana recebe Doutor Honoris Causa na UFC

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.12.2024: Eudoro Santana recebe título Doutor Honoris Causa na UFC. (Foto: JoaoFilho Tavares/Jornal O POVO)

O engenheiro civil Eudoro Santana recebeu, na noite de ontem, 13, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará (UFC). A cerimônia, que ocorreu no Auditório da Reitoria da UFC, teve a presença do reitor, professor Custódio Almeida; do ministro da Educação, Camilo Santana (filho de Eudoro); do governador do Estado, Elmano de Freitas; do presidente da Assembleia Legislativa e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão; além de demais autoridades, familiares e amigos de Eudoro. Ele também estava acompanhado da esposa, Ermengarda, e dos demais filhos, Tiago, Andréa e Isabel. Eudoro tem 88 anos e foi formado pela UFC e foi eleito deputado estadual quatro vezes.