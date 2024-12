Repasse de R$ 19 milhões para IJF e Santa Casa está na conta da Prefeitura de Fortaleza, diz Elmano

Foto: Samuel Setubal RECURSO foi anunciado pelo Ministério da Saúde

O recurso de R$ 19 milhões enviado pelo Ministério da Saúde (MS) para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza já está nas contas da Prefeitura da Capital. A informação é do governador Elmano de Freitas (PT), publicada nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, 13.



O valor foi destinado em parcela única para o Fundo Municipal da Saúde de Fortaleza, administrado pela gestão municipal. Ao todo, R$ 9,5 milhões foram destinados à Santa Casa e R$ 9,6 milhões para o IJF.

Os montantes chegam aos hospitais após crises financeiras recentes que resultaram em falta de medicamentos e insumos, atrasos de pagamentos de funcionários, além de reduções de cirurgias. Na última quinta-feira, 12, funcionários do IJF paralisaram as atividades do Instituto por falta de refeição.



A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) confirmou o recebimento do valor e afirmou que deve repassar a verba para o IJF, de forma direta, nos próximos dias.

Já o montante destinado à Santa Casa será transferido "após assinatura de termo aditivo, que já se encontra em trâmite e que irá ainda nesta sexta-feira (13/12) para assinatura do provedor da Instituição. Após a finalização do processo de contratualização seguirá para publicação no Diário Oficial do Município (DOM)".

Em nota enviada ao O POVO, a secretaria relata que já realizava reivindicações junto ao Ministério da Saúde desde o ano passado acerca da verba federal para ações de Média e Alta Complexidade do IJF.

"Sobre o repasse ministerial, a Prefeitura reforça que trata-se de um quantitativo em parcela única, sem previsibilidade de garantias de continuidade. O valor não cobre a promessa de aumento do financiamento, já discutida com a participação da ministra Nísia Trindade", disse o texto.

Dívidas da Santa Casa com servidores poderão ser pagas com recurso



Em entrevista ao O POVO, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Vladmir Spinelli, os R$ 9,5 milhões enviados pelo MS são suficientes para pagar os vencimentos atrasados da instituição.

Atualmente, conforme ele, a Santa Casa deve parte dos salários de outubro e 100% da folha de novembro, além da primeira parcela do 13°. O montante gira em torno de R$ 5,3 milhões.

Segundo Spinelli, o dinheiro ainda deverá ser utilizado para quitar dívidas com fornecedores e compra de insumos utilizados pelo hospital no dia a dia.

“Todo recurso que entra na Santa Casa, a prioridade são os servidores. Temos outras despesas que são absolutamente indispensáveis, como medicamentos, enxoval para os pacientes e alimentação de forma geral. A maior parte sempre é para pagar os servidores e o resto a gente tenta fazer um jogo para diminuir as dificuldades do funcionamento”, explica o provedor.



Atualizada às 18h50