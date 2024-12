IFJ e a crise da Saúde

Foto: o povo capa

O Ministério Público do Estado (MPCE) identificou no ultimo mês de novembro um aumento de 1.100% nas reclamações contra a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza e de 600% nas reclamações específicas sobre o Instituto Dr. José Frota (IJF). A edição do O POVO da quarta-feira, 11, destaca em reportagem e na manchete o levantamento exclusivo, que indica que foram 206 reclamações de 1º de janeiro até 1º de dezembro de 2024, se somadas as do IJF e da SMS. O aumento acontece em meio a crise de recursos na Saúde municipal e a transição de poderes na gestão.