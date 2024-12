Caribé fatura prata e celebra 2ª medalha no Mundial de Natação de piscina curta

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Natação de piscina curta (25 metros) com mais uma medalha de Guilherme Caribé. Neste domingo, ele faturou sua segunda prata em Budapeste, na Hungria, desta vez na veloz prova dos 50 metros livre. No total, o time nacional deixa a competição com três pódios.

Caribé chegou em segundo lugar nos 50m livre com o tempo de 20s57. Só ficou atrás do fenômeno Jordan Crooks, das Ilhas Cayman, que assombrou o mundo da natação no sábado com dois recordes mundiais na distância. Na final, ele bateu na frente com 20s19, sem uma nova marca mundial.

Na disputa, o brasileiro esteve entre os melhores desde as eliminatórias, no sábado. Na primeira queda na água, registrou o sexto melhor tempo: 20s81. Na semifinal, melhorou ainda mais e avançou com 20s59, o terceiro tempo geral. Na final, ele melhorou a marca e confirmou a prata. O bronze foi para o americano Jack Alexy, com 20s61.

"Foi um Mundial excelente para a natação brasileira. Saímos daqui com três medalhas e com o ânimo renovado. Podemos dizer que começamos o ciclo para Los Angeles-2028 com o pé direito. Sabemos que temos muito trabalho, mas tenho a certeza que esse Mundial vai dar confiança à nossa seleção", disse Gustavo Otsuka, gerente de natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

O Brasil encerra a competição com três medalhas. Além das duas pratas conquistadas por Caribé, Caio Pumputis levou o bronze nos 100 metros medley.