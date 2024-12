Novos Talentos: estudantes de Jornalismo concluem capacitação

Foto: FÁBIO LIMA ENCERRAMENTO 33ª turma do curso Novos Talentos

A 33ª turma do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo foi encerrada nessa segunda, 16. O curso é promovido pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO e capacita estudantes de Jornalismo com aulas práticas e teóricas. Os estudantes que concluíram a turma 2024.2 são: Bianca de Araújo Nogueira, Camila Maia, Ian Anderson Teixeira, João Bosco de Oliveira Neto, Jules Ferreira Rodrigues, Kaio José Pimentel, Lorena Façanha Nantua, Lucas Vieira de Barros, Milena Martins da Silva e Rita Izabele Vasconcelos.

Durante três meses, os estudantes de Jornalismo tiveram aulas práticas nas editorias do jornal impresso, do portal, do O POVO+, das mídias sociais e da Rádio O POVO CBN. Eles acompanharam o trabalho dos repórteres, participaram de reuniões de pauta, cobriram eventos e produziram textos e demais conteúdos. Todas as tarefas foram orientadas pelos editores das áreas.

O curso, coordenado pelo jornalista Plínio Bortolotti, é hoje o principal canal de entrada no Grupo. Oferece aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas por Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. No período do treinamento, o estudante tem acesso à assinatura digital do O POVO.

As inscrições para a próxima turma estão abertas até o dia 23 de dezembro pela página oficial do programa: fdr.org.br/novostalentos