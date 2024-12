TikTok Awards 2024 premia os maiores destaques da plataforma no Brasil

Foto: Alan Magno EVENTO contou com performances marcantes

A quarta edição do TikTok Awards que aconteceu nessa terça-feira, 17, no Distrito Anhembi, em São Paulo, celebrou os maiores destaques da plataforma no Brasil, que já reúne quase 100 milhões de usuários. Apresentado por Angélica e Fabão, o evento contou com performances e surpresas marcantes - eles estão prometendo uma surpresa.

Pabllo Vittar agitou em sua apresentação, enquanto Thullio Milionário, Grelo, TZ da Coronel e Duquesa animaram a plateia com um medley especial.

Este ano, nove categorias celebraram a diversidade e a criatividade do TikTok, incluindo #TikTokMeFezAssistir, #AprendaNoTikTok e #TikTokReceita. O evento reforçou o papel da plataforma como espaço de inovação cultural e informação e diversidade.

Os editores de redes sociais do O POVO prestigiaram o evento, que destacou o talento dos criadores e reafirmou o compromisso do TikTok em valorizar a criatividade e o impacto cultural da comunidade